Сказка для старых (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Притчевая криминальная драма о воскресшем бандите, снятая актером Федором Лавровым и математиком, писателем и режиссером Романом Михайловым. Три года назад бандит по прозвищу Муля был убит за кражу «общака». Как вдруг до криминального авторитета Бати, слава о котором ходит по всей России, долетают слухи о том, что целого и невредимого Мулю видели сразу в трех городах — Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове. Чтобы разобраться, жив ли бандит в действительности, Батя отправляет на его поиски своих сыновей — Старшего, Среднего и Младшего. Удастся ли им найти Мулю, расскажет «Сказка для старых» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Лавров
- РМРежиссёр
Роман
Михайлов
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Фёдор
Лавров
- РМАктёр
Роман
Михайлов
- Актёр
Евгений
Ткачук
- АТАктёр
Анатолий
Тишин
- ДКАктёр
Денис
Кириллов
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- СПАктёр
Сергей
Пахомов
- АПАктёр
Андрей
Позднухов
- ВМАктриса
Виктория
Мирошниченко
- РМСценарист
Роман
Михайлов
- ЮВПродюсер
Юлия
Витязева
- ЭСХудожница
Эмилия
Санги
- РММонтажёр
Роман
Михайлов
- АРМонтажёр
Алексей
Родионов
- АРОператор
Алексей
Родионов
- АЗКомпозитор
Антон
Завьялов
- ЕККомпозитор
Евгений
Кучинов