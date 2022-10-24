Сказка для старых
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Сказка для старых
5.92021, Сказка для старых
Драма, Криминал78 мин18+

Сказка для старых (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Притчевая криминальная драма о воскресшем бандите, снятая актером Федором Лавровым и математиком, писателем и режиссером Романом Михайловым. Три года назад бандит по прозвищу Муля был убит за кражу «общака». Как вдруг до криминального авторитета Бати, слава о котором ходит по всей России, долетают слухи о том, что целого и невредимого Мулю видели сразу в трех городах — Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове. Чтобы разобраться, жив ли бандит в действительности, Батя отправляет на его поиски своих сыновей — Старшего, Среднего и Младшего. Удастся ли им найти Мулю, расскажет «Сказка для старых» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка для старых»