Биография

Денис Кириллов — актер театра и кино. Родился 7 марта 1974 года. Фильмография актера насчитывает более 50 полнометражных кинолент и сериалов. Занимался озвучиванием и дубляжом. В юности профессионально занимался водным поло, стал чемпионом Ленинграда, несколько раз становился призером всесоюзных соревнований, однако свою жизнь со спортом не связал и стал выпускником ЛГИТМИКа. В 19 лет впервые снялся в кино. Дебютным фильмом Дениса Кириллова стала драма Д. Астрахана «Ты у меня одна» 1993 года. Главные роли в картине исполнили знаменитые артисты А. Збруев и М. Неелова. Спустя два года режиссер снял своего студента еще в одном фильме — в драме «Все будет хорошо». Партнерами по этой картине снова стали А. Збруев, М. Горонок. Актеру часто доставались роли бандитов. Одна из таких ролей — фильм «Брат», в которой Кириллов сыграл бандита на рынке, у которого герой Бодрова отнял наган. В картине «Горько!» он тоже сыграл бандита. Актер снялся во многих рейтинговых сериалах, таких, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Литейный», «Морские дьяволы». Одну из второстепенных ролей Денис Кириллов исполнил в полнометражной картине «Бумер. Фильм второй». В 2016 году появился в популярном сериале «Мажор — 2».