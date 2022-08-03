Сокрушительная история о талантливом бывшем боксере. Он потерял память. Он не помнит, что было вчера. Он не может спать. Каждое утро для него начинается с чистого листа. Сильные мира сего решили использовать его в своей игре. Как разменную монету. Он это поймeт. И отомстит.

