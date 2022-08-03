Каменная башка
Wink
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Каменная башка
7.92008, Каменная башка
Драма, Спортивный91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Каменная башка (фильм, 2008) смотреть онлайн

О фильме

Сокрушительная история о талантливом бывшем боксере. Он потерял память. Он не помнит, что было вчера. Он не может спать. Каждое утро для него начинается с чистого листа. Сильные мира сего решили использовать его в своей игре. Как разменную монету. Он это поймeт. И отомстит.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каменная башка»