7.92008, Каменная башка
Драма, Спортивный91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Каменная башка (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Сокрушительная история о талантливом бывшем боксере. Он потерял память. Он не помнит, что было вчера. Он не может спать. Каждое утро для него начинается с чистого листа. Сильные мира сего решили использовать его в своей игре. Как разменную монету. Он это поймeт. И отомстит.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Филипп
Янковский
- Актриса
Оксана
Фандера
- Актёр
Николай
Валуев
- ЕПАктёр
Егор
Пазенко
- Актёр
Виталий
Кищенко
- БЧАктёр
Борис
Чунаев
- ОСАктёр
Олег
Сорокин
- ВЩАктриса
Варвара
Щербакова
- СДАктёр
Сергей
Дзюба
- КФАктёр
Константин
Фадеев
- ДКАктёр
Денис
Кириллов
- АМСценарист
Алексей
Мизгирёв
- КССценарист
Константин
Сынгаевский
- ВФСценарист
Валерий
Федорович
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- АККомпозитор
Андрей
Комиссаров
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук