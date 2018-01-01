Биография

Олег Сорокин — российский актер. Родился в Свердловской области 15 ноября 1969 года. В детские годы охотно выступал на утренниках и школьных постановках. Другим увлечением Сорокина был спорт: он занимался волейболом, греблей и плаванием. Позже в его жизни появился бокс. Благодаря боям на ринге он познакомился с Николаем Валуевым, который впоследствии привел его в кино. Образование получил в Академии госслужбы в Екатеринбурге. Творческая биография Олега Сорокина началась в 2001 году с участия в криминальном сериале «Бандитский Петербург — 3: Крах Антибиотика». Однако самую заметную роль он сыграл через шесть лет в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Режиссер, искавший актера на роль Марка Крысобоя, сначала сделал выбор в пользу боксера Николая Валуева. Тот ответил отказом и предложил себе на замену Олега Сорокина, с которым много лет дружил и тренировался. Позже фильмография актера пополнилась проектами «Антидурь», «Каменная башка», «Самый лучший фильм 3-ДЭ», «Полный контакт» и «Провинциал».