Биография

Николай Валуев – актер, политик и в прошлом профессиональный боксер, родился 21 августа 1973 года. Ведет спортивную передачу на радио и участвует в телевизионных проектах. Фильмография Валуева насчитывает 10 полнометражных кинокартин и сериалов. Одним из первых фильмов Николая Валуева стала картина «Игра без правил» (2003), в которой спортсмен сыграл камео, создал легко узнаваемый образ известной личности (в данном случае, боксера). Главная роль Николаю Валуеву досталась в киноленте «Каменная башка». Еще одна главная роль актеру досталась в киноленте в жанре боевика «Путь». Съемки фильма проходили в четырех странах. На площадке были задействованы российские спортсмены, в основном мастера спорта по самбо, дзюдо и рукопашному бою, а также монахи шаолиньского монастыря. Еще один фильм о боях без правил, в котором Валуев исполнил главную роль, «Схватка без правил», вышел на экраны в 2009 году. Роль камео Валуев исполнил еще в двух картинах: сериале «Воронины» и семейном фильме «Старинные часы». Актер вел программы «Спокойной ночи, малыши», «Сила духа» и телевизионную игру «Форт Боярд». Николай Валуев женат. Супруги воспитывают двух сыновей и дочь.