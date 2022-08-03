Шугалей 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн

Продолжение ливийских приключений российского социолога и его переводчика. Прошел год с тех пор, как Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в плен. Всё это время боевики, связанные справительством национального единстваФаиза Сараджа, незаконно удерживают их в частной тюрьме «Митига», где практикуются жестокие пытки. Даже находясь под стражей, Шугалей умудряется собирать сведения о положении дел в Триполи. Ожидая спасения, Максим с риском для жизни находит новые способы передавать на родину важную информацию об укладе жизни боевиков и их пособников.

