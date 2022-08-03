Шугалей 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн
9.22020, Шугалей 2
Боевик, Приключения125 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Продолжение ливийских приключений российского социолога и его переводчика. Прошел год с тех пор, как Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в плен. Всё это время боевики, связанные справительством национального единстваФаиза Сараджа, незаконно удерживают их в частной тюрьме «Митига», где практикуются жестокие пытки. Даже находясь под стражей, Шугалей умудряется собирать сведения о положении дел в Триполи. Ожидая спасения, Максим с риском для жизни находит новые способы передавать на родину важную информацию об укладе жизни боевиков и их пособников.
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ОААктёр
Олег
Абалян
- Актёр
Сергей
Яценюк
- АКАктёр
Александр
Классен
- РБАктёр
Руслан
Барабанов
- ДЛАктёр
Дмитрий
Луговкин
- ГЯАктёр
Геннадий
Яковлев
- ЭЯАктёр
Эшреф
Ягьяев
- СХАктёр
Садыр
Хасанов
- ВЗАктёр
Виктор
Зленский
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ГКПродюсер
Генрих
Кен
- СФХудожница
Светлана
Фролова
- АСХудожник
Александр
Сергеев
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- АПОператор
Александр
Полагаев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев