Шугалей 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.22020, Шугалей 2
Боевик, Приключения125 мин18+

Продолжение ливийских приключений российского социолога и его переводчика. Прошел год с тех пор, как Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в плен. Всё это время боевики, связанные справительством национального единстваФаиза Сараджа, незаконно удерживают их в частной тюрьме «Митига», где практикуются жестокие пытки. Даже находясь под стражей, Шугалей умудряется собирать сведения о положении дел в Триполи. Ожидая спасения, Максим с риском для жизни находит новые способы передавать на родину важную информацию об укладе жизни боевиков и их пособников.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

