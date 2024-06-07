Орловы (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

В городе Георгиевске (Ставропольский край) живут героини фильма — мать и дочь Орловы. Они родом из Грозного, пережили войну, в 1997 году как вынужденные переселенцы перебрались в Ставропольский край. Сегодня матери Надежде 86 лет, дочери Людмиле — 62. Они живут вместе, так как мать — инвалид первой группы и ей необходим постоянный уход. Дочь инвалид второй группы, но, несмотря на это она ведет деятельную, насыщенную жизнь. Один из лейтмотивов взаимоотношений матери и дочери просьба матери подыскать для нее подходящую обувь в последний путь. Мир героев обретает гармонию в момент, когда они рядом, и активная Людмила садится рядом с матерью и погружается в мир воспоминаний. После всех жизненных трудностей, в шуме ночи, произойдет примирение матери и дочери. Героини перерождаются и обретают недостающее им единство. Все, что остается, это принять друг друга и проявлять любовь в маленьких каждодневных поступках.

