Друзья из Франции (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Лето 1982, Ленинград. Жером Беркович и Кэрол Брикерман проходят таможенный контроль для въезда в СССР. Им по восемнадцать и они бы выглядели идеальной парой, если бы не пальто не по сезону и пот, который так и струится по лицу Жерома. Инициатор их поездки — Кэрол, и если бы Жером не был тайно влюблен в нее, то никогда бы не последовал за ней в этот мир реального Социализма.

