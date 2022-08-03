Друзья из Франции (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Друзья из Франции
Лето 1982, Ленинград. Жером Беркович и Кэрол Брикерман проходят таможенный контроль для въезда в СССР. Им по восемнадцать и они бы выглядели идеальной парой, если бы не пальто не по сезону и пот, который так и струится по лицу Жерома. Инициатор их поездки — Кэрол, и если бы Жером не был тайно влюблен в нее, то никогда бы не последовал за ней в этот мир реального Социализма.

Страна
Россия, Франция
Жанр
Исторический, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

