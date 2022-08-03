Друзья из Франции (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
Лето 1982, Ленинград. Жером Беркович и Кэрол Брикерман проходят таможенный контроль для въезда в СССР. Им по восемнадцать и они бы выглядели идеальной парой, если бы не пальто не по сезону и пот, который так и струится по лицу Жерома. Инициатор их поездки — Кэрол, и если бы Жером не был тайно влюблен в нее, то никогда бы не последовал за ней в этот мир реального Социализма.
СтранаРоссия, Франция
ЖанрИсторический, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ФКРежиссёр
Филипп
Котларски
- ЭВРежиссёр
Энн
Вейл
- ССАктриса
Стефани
Соколински
- АБАктриса
Аня
Букштейн
- ЖЛАктёр
Жереми
Липман
- ДБАктёр
Дмитрий
Брауэр
- АСАктёр
Александр
Сендерович
- АЧАктёр
Александр
Чакон
- МШАктёр
Михаил
Шамигулов
- ЭВСценарист
Энн
Вейл
- ФКСценарист
Филипп
Котларски
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- АЛАктриса дубляжа
Аделина
Любская
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АКХудожница
Алексия
Крисп-Джонс
- ФСОператор
Фредерик
Серв