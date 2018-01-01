Wink
Друзья из Франции
Актёры и съёмочная группа фильма «Друзья из Франции»

Режиссёры

Филипп Котларски

Philippe Kotlarski
Режиссёр
Энн Вейл

Anne Weil
Режиссёр

Актёры

Стефани Соколински

Stéphanie Sokolinski
АктрисаCarole
Аня Букштейн

Ania Bukstein
АктрисаVera
Жереми Липман

Jérémie Lippmann
АктёрJérôme
Дмитрий Брауэр

Dmitry Brauer
АктёрKGB Agent
Александр Сендерович

Alexander Senderovich
АктёрNathan
Александр Чакон

Alexandre Chacon
АктёрDavid
Михаил Шамигулов

Актёрматрос

Сценаристы

Энн Вейл

Anne Weil
Сценарист
Филипп Котларски

Philippe Kotlarski
Сценарист

Продюсеры

Алексей Учитель

Продюсер
Кира Саксаганская

Продюсер

Актёры дубляжа

Аделина Любская

Актриса дубляжа
Наталия Тарыничева

Актриса дубляжа
Вадим Прохоров

Актёр дубляжа
Станислав Войнич

Актёр дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа

Художники

Алексия Крисп-Джонс

Alexia Crisp-Jones
Художница

Операторы

Фредерик Серв

Frédéric Serve
Оператор