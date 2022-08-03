Битва (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Битва» режиссера Анара Аббасова — драматическая история о человеке, который потерял все, кроме веры в себя и свое дело.
Антон, талантливый уличный танцор, живет баттлами и сценой. Его жизнь — это движение и ритм. Но одна травма перечеркивает все: после несчастного случая Антон теряет слух. Для танцора это приговор. Отказавшись сдаваться, Антон находит новую цель — начинает преподавать танцы детям с нарушением слуха. Вместе с ними он учится «слышать» музыку не ушами, а сердцем, и постепенно танец снова становится его языком — способом говорить и чувствовать.
Анар Аббасов превращает танец в метафору преодоления: когда падаешь, важно подняться. Это не столько путь к славе, сколько путь к самому себе. Смотреть фильм «Битва» стоит тем, кто ищет вдохновляющие истории о силе духа и умении слышать мир по-новому.
- ААРежиссёр
Анар
Аббасов
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- АИАктриса
Анна
Исаева
- ЕКАктриса
Екатерина
Кукуй
- Актёр
Илья
Антоненко
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- АСАктриса
Анфиса
Семина
- АЕАктриса
Алла
Еминцева
- АКАктёр
Артем
Карпов
- Актёр
Дмитрий
Хасис
- ААСценарист
Анар
Аббасов
- ОДСценарист
Олег
Денисов
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ЕБПродюсер
Елена
Быстрова
- ЭРХудожник
Эльман
Рагимов
- АБХудожница
Ася
Белова
- ПГХудожница
Полина
Гречко
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АДОператор
Александр
Демьяненко
- АРКомпозитор
Алексей
Разумов
- ЭРКомпозитор
Эльман
Рагимов