Битва (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фильм «Битва» режиссера Анара Аббасова — драматическая история о человеке, который потерял все, кроме веры в себя и свое дело.



Антон, талантливый уличный танцор, живет баттлами и сценой. Его жизнь — это движение и ритм. Но одна травма перечеркивает все: после несчастного случая Антон теряет слух. Для танцора это приговор. Отказавшись сдаваться, Антон находит новую цель — начинает преподавать танцы детям с нарушением слуха. Вместе с ними он учится «слышать» музыку не ушами, а сердцем, и постепенно танец снова становится его языком — способом говорить и чувствовать.



Анар Аббасов превращает танец в метафору преодоления: когда падаешь, важно подняться. Это не столько путь к славе, сколько путь к самому себе. Смотреть фильм «Битва» стоит тем, кто ищет вдохновляющие истории о силе духа и умении слышать мир по-новому.

