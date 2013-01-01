Отдать концы (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Добрая сказка о забавных обитателях одной маленькой деревушки на краю Земли. Поверив в то, что через сутки наступит конец света, каждый из них наконец-то отваживается сделать то, на что никогда не решался. Апокалипсис сдвигает их с привычных мест, но… так и не происходит. И приходится милым чудакам заново учиться любить, драться и выживать…



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