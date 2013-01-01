Отдать концы
Wink
Фильмы
Отдать концы

Отдать концы (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

7.32013, Отдать концы
Драмы, Комедии96 мин12+

Сюжет

Добрая сказка о забавных обитателях одной маленькой деревушки на краю Земли. Поверив в то, что через сутки наступит конец света, каждый из них наконец-то отваживается сделать то, на что никогда не решался. Апокалипсис сдвигает их с привычных мест, но… так и не происходит. И приходится милым чудакам заново учиться любить, драться и выживать…

Отдать концы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb