Позвоните Мышкину
Wink
Фильмы
Позвоните Мышкину

Позвоните Мышкину (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.12018, Позвоните Мышкину
Комедия81 мин12+

О фильме

Ермак Мышкин — крайне неуверенный в себе человек, который всю жизнь хотел стать актeром. Помочь в исполнении его мечты берeтся 8-летняя девочка Даша, которая преследует и свои цели: ей очень хочется выйти из тени своей звeздной мамы, ведь та не обращает на дочь никакого внимания. Даша предлагает Ермаку отправиться из Петербурга в Москву на кастинг нового мюзикла, при этом «путешествие» должно выглядеть так, будто Ермак похитил девочку…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Позвоните Мышкину»