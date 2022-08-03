Позвоните Мышкину (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Ермак Мышкин — крайне неуверенный в себе человек, который всю жизнь хотел стать актeром. Помочь в исполнении его мечты берeтся 8-летняя девочка Даша, которая преследует и свои цели: ей очень хочется выйти из тени своей звeздной мамы, ведь та не обращает на дочь никакого внимания. Даша предлагает Ермаку отправиться из Петербурга в Москву на кастинг нового мюзикла, при этом «путешествие» должно выглядеть так, будто Ермак похитил девочку…

