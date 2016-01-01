Амун (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Семейная трагедия заставляет ярого скептика и реалиста Петра отправиться в самое сердце Иудейской пустыни на поиски мистического старца Амуна, по слухам, обладающего даром целителя. Раскаленные пески становятся той стихией, которая испытает принципы Петра на прочность, подвергнув его библ�ейским искушениям. Здесь можно продержаться без воды, но без веры выжить невозможно. Миражи смешиваются с обрывками прошлого, мысли – с чувствами. И главный герой через самопожертвование учится заново жить.
Амун смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ААРежиссёр
Анар
Аббасов
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ВТАктёр
Владимир
Торопов
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- ДИАктёр
Джордж
Искандар
- АНАктёр
Абдрахман
Нджум
- КГАктёр
Карлос
Гарзузи
- ГСАктёр
Гидеон
Сургер
- АКАктёр
Арафат
Кабн
- ААСценарист
Анар
Аббасов
- ИЗСценарист
Иван
Заваруев
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- АПХудожник
Алексей
Падерин
- ЛМОператор
Любовь
Морозова