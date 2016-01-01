Амун (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семейная трагедия заставляет ярого скептика и реалиста Петра отправиться в самое сердце Иудейской пустыни на поиски мистического старца Амуна, по слухам, обладающего даром целителя. Раскаленные пески становятся той стихией, которая испытает принципы Петра на прочность, подвергнув его библ�ейским искушениям. Здесь можно продержаться без воды, но без веры выжить невозможно. Миражи смешиваются с обрывками прошлого, мысли – с чувствами. И главный герой через самопожертвование учится заново жить.



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