Амун
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Амун

Амун (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.42016, Амун
Драмы79 мин12+

Сюжет

Семейная трагедия заставляет ярого скептика и реалиста Петра отправиться в самое сердце Иудейской пустыни на поиски мистического старца Амуна, по слухам, обладающего даром целителя. Раскаленные пески становятся той стихией, которая испытает принципы Петра на прочность, подвергнув его библейским искушениям. Здесь можно продержаться без воды, но без веры выжить невозможно. Миражи смешиваются с обрывками прошлого, мысли – с чувствами. И главный герой через самопожертвование учится заново жить.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb