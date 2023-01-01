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Петр Лещенко. Все, что было…
Актёры и съёмочная группа сериала «Петр Лещенко. Все, что было…»

Актёры и съёмочная группа сериала «Петр Лещенко. Все, что было…»

Режиссёры

Владимир Котт

Владимир Котт

Режиссёр

Актёры

Константин Хабенский

Константин Хабенский

АктёрПётр Лещенко
Иван Стебунов

Иван Стебунов

АктёрПётр Лещенко в молодости
Андрей Мерзликин

Андрей Мерзликин

АктёрГеоргий Храпак
Мириам Сехон

Мириам Сехон

АктрисаЖени Заккит
Виктория Исакова

Виктория Исакова

АктрисаКатя Завьялова
Тимофей Трибунцев

Тимофей Трибунцев

АктёрСоколов
Борис Каморзин

Борис Каморзин

АктёрБаранкевич
Алексей Кравченко

Алексей Кравченко

АктёрСергей Никанорович Буренин
Евгения Добровольская

Евгения Добровольская

АктрисаМаша
Сергей Бызгу

Сергей Бызгу

АктёрДаня Зельцер

Сценаристы

Эдуард Володарский

Эдуард Володарский

Сценарист

Продюсеры

Денис Фролов

Денис Фролов

Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Токарев

Борис Токарев

Актёр дубляжа

Художники

Стэлла Дененмарк

Стэлла Дененмарк

Художница

Монтажёры

Дмитрий Наумов

Дмитрий Наумов

Монтажёр

Операторы

Андрей Капранов

Андрей Капранов

Оператор

Композиторы

Антон Силаев

Антон Силаев

Композитор