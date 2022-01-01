Лучшие в аду
Wink
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Лучшие в аду
9.32022, Лучшие в аду
Военные, Боевики105 мин18+

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Лучшие в аду (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

«Лучшие в аду» (2022) — документальный фильм Алексея Нагина и Евгения Пригожина, драма о военных действиях.

В этой натуралистической работе вы увидите, как борются две военные группировки, пытающиеся занять одну и ту же позицию. Операция рядовая, подвиг героев молчалив и не требует кичливости. И те и другие не готовы уступать друг другу, каждая из групп выполняет свой долг перед страной. В фильме нет художественности или четкого сюжета — работа действительно серьезная и показана с точки зрения реализма.

«Лучшие в аду» — это напряженный и захватывающий фильм, который заставляет зрителя задуматься о серьезных вещах и последствиях любых действий. Смотреть фильм «Лучшие в аду» вы сможете на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лучшие в аду»

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