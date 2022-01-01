Лучшие в аду (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
«Лучшие в аду» (2022) — документальный фильм Алексея Нагина и Евгения Пригожина, драма о военных действиях.
В этой натуралистической работе вы увидите, как борются две военные группировки, пытающие�ся занять одну и ту же позицию. Операция рядовая, подвиг героев молчалив и не требует кичливости. И те и другие не готовы уступать друг другу, каждая из групп выполняет свой долг перед страной. В фильме нет художественности или четкого сюжета — работа действительно серьезная и показана с точки зрения реализма.
«Лучшие в аду» — это напряженный и захватывающий фильм, который заставляет зрителя задуматься о серьезных вещах и последствиях любых действий. Смотреть фильм «Лучшие в аду» вы сможете на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- Актёр
Алексей
Кравченко
- ГБАктёр
Георгий
Болонев
- СГАктёр
Сергей
Гарусов
- ДМАктёр
Дмитрий
Мурашев
- ГМАктёр
Георгий
Маришин
- ЗЧАктёр
Захар
Черезов
- ЮЕАктёр
Юрий
Евдокимов
- СБАктёр
Сергей
Беспалов
- ГДАктёр
Глеб
Денисов
- ВДАктёр
Владислав
Демин
- АЗСценарист
Антон
Зимин
- АНСценарист
Алексей
Нагин
- ЕПСценарист
Евгений
Пригожин
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЕППродюсер
Евгений
Пригожин
- ИЗПродюсер
Ирина
Зайцева
- АКПродюсер
Александр
Колдаков
- АКХудожник
Александр
Котиков
- РГХудожник
Роман
Гуров
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- АЗМонтажёр
Александр
Захаров
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев