Операция «Горгона». Серия 4
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Операция «Горгона» (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.42011, Операция «Горгона». Серия 4
Боевики, Драмы18+

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Сюжет

Закончилась Сталинградская битва. Советская Армия готовит широкомасштабную Белорусскую стратегическую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион». За неделю до начала операции становится известно, что немцы заминировали все подступы к городу N. Заминированы дороги, мосты, леса. Они создали целые минные поля. Тотально заминирован и сам город. Могут пострадать мирные жители. В штаб армии вызывают опытного разведчика Тишкова. Федор Тишков — бывший цирковой артист, выступавший когда-то с силовыми номерами, получает новое задание.

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