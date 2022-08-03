Советский разведчик получает задание пробраться в тыл врага и добыть секретные документы. Его задачу усложняет то, что выполнить это задание он должен один и то, что на его след нападает опасный противник - капитан контрразведки, который считает делом чести лично изловить русского диверсанта.

