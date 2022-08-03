Тень врага (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.02017, Тень врага
Военный, Исторический89 мин18+
О фильме
Советский разведчик получает задание пробраться в тыл врага и добыть секретные документы. Его задачу усложняет то, что выполнить это задание он должен один и то, что на его след нападает опасный противник - капитан контрразведки, который считает делом чести лично изловить русского диверсанта.
СтранаБеларусь
ЖанрВоенный, Исторический
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.4 IMDb