Тень врага
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Тень врага

Тень врага (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.02017, Тень врага
Военный, Исторический89 мин18+

О фильме

Советский разведчик получает задание пробраться в тыл врага и добыть секретные документы. Его задачу усложняет то, что выполнить это задание он должен один и то, что на его след нападает опасный противник - капитан контрразведки, который считает делом чести лично изловить русского диверсанта.

Страна
Беларусь
Жанр
Военный, Исторический
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.4 IMDb