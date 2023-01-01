Чудо-остров, или Полесские Робинзоны (сериал, 2014) смотреть онлайн
8.12014, Чудо-остров, или Полесские Робинзоны 1 сезон
Приключения18+
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Сюжет
Школьники Илья, Мирон и его сестра Юля отправляются на поиски острова, описанного Янкой Мавром в знаменитой повести «Полесские робинзоны». В те же края отправляется и охотник за сокровищами Юрий. Дед Мирона и Юльки Семен Владленович становится проводником «черного копателя» в полесских болотах...
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