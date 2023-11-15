Чудо-остров, или Полесские Робинзоны. Сезон 1
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Чудо-остров, или Полесские Робинзоны
1-й сезон

Чудо-остров, или Полесские Робинзоны (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.22014, Чудо-остров, или Полесские Робинзоны. Сезон 1 2 серии
Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Школьники Илья, Мирон и его сестра Юля отправляются на поиски острова, описанного Янкой Мавром в знаменитой повести «Полесские робинзоны». В те же края отправляется и охотник за сокровищами Юрий. Дед Мирона и Юльки Семен Владленович становится проводником «черного копателя» в полесских болотах...

Страна
Беларусь
Жанр
Приключения

Рейтинг

6.5 КиноПоиск