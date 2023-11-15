Чудо-остров, или Полесские Робинзоны (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
8.22014, Чудо-остров, или Полесские Робинзоны. Сезон 1 2 серии
Приключения18+
Сезоны и серии
О сериале
Школьники Илья, Мирон и его сестра Юля отправляются на поиски острова, описанного Янкой Мавром в знаменитой повести «Полесские робинзоны». В те же края отправляется и охотник за сокровищами Юрий. Дед Мирона и Юльки Семен Владленович становится проводником «черного копателя» в полесских болотах...
СтранаБеларусь
ЖанрПриключения
Рейтинг
6.5 КиноПоиск