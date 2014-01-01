Ба-бу (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Дочь бизнесмена сбегает от похитителей и оказывается под опекой доброй бабушки. Криминальная драма совместного производства Азербайджана и Беларуси. Простая деревенская женщина Полина живет одна и мечтает когда-нибудь увидеть свою внучку. Тем временем Лейлу, дочку видного азербайджанского бизнесмена, похищают его конкуренты, пока отец находится в деловой поездке. Девочка сбегает от похитителей и оказывается неподалеку от деревни, в лесу, где ее и находит Полина. Лейла совсем не говорит по-русски, но сердобольная женщина не может ее бросить. Полина кормит и одевает девочку, пытаясь преодолеть языковой барьер и завоевать доверие ребенка. Тем временем злодеи планируют во что бы то ни стало найти беглянку, чтобы закончить начатое. К чему это приведет, расскажет «Ба-бу» — фильм 2014 уже доступен на Wink.
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Информация
СтранаАзербайджан, Беларусь
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Виктор
Бондарович
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- АДАктёр
Андрей
Душечкин
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- ИГАктёр
Илькар
Гасанов
- НААктриса
Нигар
Ахмадова
- ГФАктёр
Геннадий
Фомин
- КААктёр
Кямран
Агабалаев
- ХГАктриса
Хамаил
Гасанова
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- АКСценарист
Алена
Калюнова
- ВБПродюсер
Виктор
Бондарович
- АЛПродюсер
Александр
Левенчук
- ВБОператор
Виктор
Бондарович
- ДФКомпозитор
Дмитрий
Фрига