Сладкое прощание Веры (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывшая стюардесса Вера всю жизнь ждала свою единственную любовь — капитана авиалайнера, который так и не решился ради нее бросить свою семью. На склоне лет она остается без работы, родных, друзей, с мучительными воспоминаниями. Опасаясь внезапной смерти, зная, что о ней никто не сможет позаботиться, Вера решает заранее организовать собственные похороны и приглашает к себе агента из бюро ритуальных услуг. Им оказывается романтичный парень. Между героями вспыхивает любовь, в которой они не смеют признаться даже себе. Время, проведенное рядом с этим человеком, становится для Веры самым сладким в жизни...



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