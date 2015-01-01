Сладкое прощание Веры (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.02015, Сладкое прощание Веры
Драмы104 мин12+
Сюжет
Бывшая стюардесса Вера всю жизнь ждала свою единственную любовь — капитана авиалайнера, который так и не решился ради нее бросить свою семью. На склоне лет она остается без работы, родных, друзей, с мучительными воспоминаниями. Опасаясь внезапной смерти, зная, что о ней никто не сможет позаботиться, Вера решает заранее организовать собственные похороны и приглашает к себе агента из бюро ритуальных услуг. Им оказывается романтичный парень. Между героями вспыхивает любовь, в которой они не смеют признаться даже себе. Время, проведенное рядом с этим человеком, становится для Веры самым сладким в жизни...
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- АБРежиссёр
Александра
Бутор
- НСАктриса
Нелли
Савиченко
- Актёр
Павел
Харланчук
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- АПАктриса
Анна
Полупанова
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- АСАктриса
Алёна
Сидорова
- ВМАктёр
Виктор
Манаев
- ЕГАктриса
Елена
Гиренок
- АБСценарист
Александра
Бутор
- ЮГСценарист
Юлия
Гирель
- АВОператор
Андрей
Воскресенский
- АГКомпозитор
Артём
Галицын
- НСКомпозитор
Николай
Сивков