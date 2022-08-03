Отец Михаил совсем недавно получил назначение на приход и счастлив вместе со своей супругой Верой. Но вскоре его в дом приходит беда — любимая жена заболевает. Доктора предлагают препарат, на покупку которого требуется значительная сумма денег. Чтобы спасти жену, Михаил устраивается работать дальнобойщиком — ему предстоят длительные командировки. В дороге его ждет множество испытаний и судьбоносных встреч с самыми разными людьми.

