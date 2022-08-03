Лекарство для Веры (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отец Михаил совсем недавно получил назначение на приход и счастлив вместе со своей супругой Верой. Но вскоре его в дом приходит беда — любимая жена заболевает. Доктора предлагают препарат, на покупку которого требуется значительная сумма денег. Чтобы спасти жену, Михаил устраивается работать дальнобойщиком — ему предстоят длительные командировки. В дороге его ждет множество испытаний и судьбоносных встреч с самыми разными людьми.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- АЛРежиссёр
Андрей
Лескин
- Актёр
Макар
Запорожский
- ВМАктриса
Валерия
Мельник
- АГАктёр
Андрей
Градобоев
- Актёр
Павел
Харланчук
- АЕАктёр
Александр
Ефремов
- АДАктёр
Андрей
Добровольский
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- АСАктёр
Алексей
Сенчило
- НРАктёр
Николай
Рябычин
- АВСценарист
Андрей
Васильев
- ГЩСценарист
Гордей
Щеглов
- ВЛСценарист
Виталий
Любецкий
- АВПродюсер
Андрей
Васильев
- АВПродюсер
Алексей
Вареник
- АЛМонтажёр
Андрей
Лескин
- ЮДМонтажёр
Юрий
Дыдычко
- НПОператор
Никита
Пинигин