Лекарство для Веры
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Лекарство для Веры
8.92021, Лекарство для Веры
Драма91 мин18+

Лекарство для Веры (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Отец Михаил совсем недавно получил назначение на приход и счастлив вместе со своей супругой Верой. Но вскоре его в дом приходит беда — любимая жена заболевает. Доктора предлагают препарат, на покупку которого требуется значительная сумма денег. Чтобы спасти жену, Михаил устраивается работать дальнобойщиком — ему предстоят длительные командировки. В дороге его ждет множество испытаний и судьбоносных встреч с самыми разными людьми.

Страна
Беларусь
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лекарство для Веры»