И в горе, и в радости. Серия 1
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И в горе, и в радости
1-й сезон
1-я серия

И в горе, и в радости (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, И в горе, и в радости. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

За внешним благополучием в жизни Ивана скрываются проблемы с дочкой и женой, на решение которых не хватает времени. Он пытается сохранить свой небольшой бизнес. Встретившись спустя много лет с братом Егором, Иван понимает, что их жены будут рожать сыновей примерно в одно и то же время. Но страшная катастрофа разделяет их жизни на «до» и «после». В аварии погибает Вера, Егор и ребенок Марины. Марина сходит с ума от горя – она потеряла мужа, врачи боятся сказать ей, что ее ребенок тоже умер.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «И в горе, и в радости»