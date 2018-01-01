Таргет
Wink
Сериалы
Таргет
2022, Target 1 сезон
Мелодрама, Фантастика16+

Этот сериал пока недоступен

Таргет (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Марк — старшеклассник из элитной школы, беззаботная жизнь которого заканчивается в один день: любимая девушка Айлин отдаляется без объяснения причин, а Марк начинает видеть в соцсетях странную таргетированную рекламу, больше похожую на послания из будущего. В очередном ролике говорится, что в школе произойдет крупный пожар. Теперь Марку нужно не только выяснить отношения с Айлин, но и предотвратить катастрофу, вычислив поджигателя. Правда, для начала ему нужно заставить своих лучших друзей поверить, что реклама в соцсети предсказывает будущее.

Все сезоны сериала Таргет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Казахстан
Жанр
Фантастика, Мелодрама

Рейтинг