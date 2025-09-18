Таргет (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Старшеклассник начинает видеть в соцсетях таргетированную рекламу, предсказывающую будущее. Молодежная фантастика «Таргет» — сериал о том, на что способны современные технологии.



Марк учится в казахской частной школе «Альма», у него много друзей и красивая девушка Айлин. Однако жизнь парня меняется. Айлин становится жертвой шантажа со стороны отца Марка и всерьез раздумывает над тем, чтобы расстаться с бойфрендом. Тем временем его отец планирует переезд в Эмираты. В то же время лента соцсетей начинает показывать Марку странные и пугающие ролики, которые затем сбываются в реальности. В одном из них говорится о большом пожаре в школе, который еще можно предотвратить.



Что предпримут Марк и его друзья, расскажет «Таргет». Сериал 2022 года вы найдете на нашем видеосервисе Wink.

