Таргет (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Марк — старшеклассник из элитной школы, беззаботная жизнь которого заканчивается в один день: любимая девушка Айлин отдаляется без объяснения причин, а Марк начинает видеть в соцсетях странную таргетированную рекламу, больше похожую на послания из будущего. В очередном ролике говорится, что в школе произойдет крупный пожар. Теперь Марку нужно не только выяснить отношения с Айлин, но и предотвратить катастрофу, вычислив поджигателя. Правда, для начала ему нужно заставить своих лучших друзей поверить, что реклама в соцсети предсказывает будущее.



