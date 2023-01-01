Ради жизни (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Сериал об ошибках, обмане и настоящих чувствах в запутанном любовном треугольнике.
Аля живет в провинциальном городке, работает в местном агентстве недвижимости и мечтает о большой любви. Пока в ее жизни есть только преданный друг Данила; он встречает девушку после работы, всегда готов выслушать и безумн�о в нее влюблен. Но сама Аля ждет кого-то другого — и вот она встречает мужчину своей мечты. Респектабельный юрист совсем вскружил голову мечтательной девушке, но сказка заканчивается так же быстро, как началась. Беременная Аля остается одна, не понимая, что ей делать и на кого рассчитывать. Остается надеяться, что однажды предатель пожалеет обо всем...
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Анна
Лобанова
- ВДАктриса
Вероника
Делион
- АВАктёр
Антон
Вохмин
- МРАктёр
Максим
Радугин
- НЧАктриса
Наталья
Чернявская
- АДАктриса
Анна
Данькова
- ДГАктёр
Дмитрий
Гарнов
- КМАктёр
Константин
Мазко
- АМАктёр
Андрей
Москвичев
- АХАктёр
Александр
Хохлов
- АКАктриса
Ася
Калинина
- МЕСценарист
Марина
Евсеева
- Сценарист
Вахтанг
Беридзе
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- АДХудожник
Ацамаз
Дзиваев
- КГОператор
Константин
Горячев