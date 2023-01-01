Ради жизни (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сериал об ошибках, обмане и настоящих чувствах в запутанном любовном треугольнике.



Аля живет в провинциальном городке, работает в местном агентстве недвижимости и мечтает о большой любви. Пока в ее жизни есть только преданный друг Данила; он встречает девушку после работы, всегда готов выслушать и безумн�о в нее влюблен. Но сама Аля ждет кого-то другого — и вот она встречает мужчину своей мечты. Респектабельный юрист совсем вскружил голову мечтательной девушке, но сказка заканчивается так же быстро, как началась. Беременная Аля остается одна, не понимая, что ей делать и на кого рассчитывать. Остается надеяться, что однажды предатель пожалеет обо всем...



Кто протянет Але руку помощи и найдет ли девушка свое счастье? Приглашаем вас смотреть российский сериал «Ради жизни» 2020 года на видеопортале Wink.



Все сезоны сериала Ради жизни смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.