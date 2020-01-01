Ради жизни. Серия 4
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1-й сезон
4-я серия

Ради жизни (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.82020, Ради жизни. Серия 4
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сотрудница провинциального агентства недвижимости Алеся Виноградова — очень романтичная девушка. Коллеги подтрунивают, что она завела себе пажа. Друг детства Данила давно и преданно в нее влюблен и каждый день встречает ее после работы. Но Аля мечтает о настоящей любви, чтобы были искры и «кругом голова».

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ради жизни»