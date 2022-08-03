Сотрудница провинциального агентства недвижимости Алеся Виноградова — очень романтичная девушка. Коллеги подтрунивают, что она завела себе пажа. Друг детства Данила давно и преданно в нее влюблен и каждый день встречает ее после работы. Но Аля мечтает о настоящей любви, чтобы были искры и «кругом голова».

