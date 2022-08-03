Ради жизни. Серия 1
Wink
Сериалы
Ради жизни
1-й сезон
1-я серия

Ради жизни (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92020, Ради жизни. Серия 1
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сотрудница провинциального агентства недвижимости Алеся Виноградова — очень романтичная девушка. Коллеги подтрунивают, что она завела себе пажа. Друг детства Данила давно и преданно в нее влюблен и каждый день встречает ее после работы. Но Аля мечтает о настоящей любви, чтобы были искры и «кругом голова».

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ради жизни»