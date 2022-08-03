WinkСериалыРади жизни1-й сезон1-я серия
Ради жизни (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92020, Ради жизни. Серия 1
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Сотрудница провинциального агентства недвижимости Алеся Виноградова — очень романтичная девушка. Коллеги подтрунивают, что она завела себе пажа. Друг детства Данила давно и преданно в нее влюблен и каждый день встречает ее после работы. Но Аля мечтает о настоящей любви, чтобы были искры и «кругом голова».
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АЛРежиссёр
Анна
Лобанова
- ВДАктриса
Вероника
Делион
- АВАктёр
Антон
Вохмин
- МРАктёр
Максим
Радугин
- НЧАктриса
Наталья
Чернявская
- АДАктриса
Анна
Данькова
- ДГАктёр
Дмитрий
Гарнов
- КМАктёр
Константин
Мазко
- АМАктёр
Андрей
Москвичев
- АХАктёр
Александр
Хохлов
- АКАктриса
Ася
Калинина
- МЕСценарист
Марина
Евсеева
- Сценарист
Вахтанг
Беридзе
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- АДХудожник
Ацамаз
Дзиваев
- КГОператор
Константин
Горячев