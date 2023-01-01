Биография

Вахтанг Беридзе – российский актер театра и кино, продюсер, телеведущий и шоумен. Появился на свет в городе Ленинграде 25 декабря 1980 года. Вырос будущий актер в Грузии, куда семья перебралась, когда сын был совсем маленьким. Профессионально занимался плаванием, имеет статус мастера спорта. Вернувшись в Россию, подал документы в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Еще во время учебы исполнил Вахтанг Беридзе роль в своем первом сериале – известном проекте «Агент национальной безопасности». Несколько лет проработал в театре «Остров», после чего переехал из Санкт-Петербурга в Москву. Там получил известность как сериальный актер и ведущий телепередач. Был женат на популярной актрисе Ольге Арнтгольц, от этого брака у пары есть дочь. Сейчас женат на белорусской актрисе Алесе Качер, супруги воспитывают сына. Несколько лет Беридзе проработал в московском Государственном театре киноактера, попробовал себя как ведущий на радио. На телевидении вел популярную программу «Школа ремонта». При этом продолжал сниматься, широкой аудитории известны такие сериалы с Вахтангом Беридзе, как «Кулагин и партнеры», «Не родись красивой», «Адвокат – 4», «Пятницкий. Глава вторая». Получил второе высшее образование, окончив ВГИК по специальности «продюсер кино и телевидения», был продюсером телепередачи «Двойные стандарты» на канале НТВ. Кроме того, Беридзе снялся в нескольких музыкальных клипах известных российских поп-исполнителей.