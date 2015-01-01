Снег растает в сентябре (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Снег растает в сентябре. Серия 2
8.92015, Снег растает в сентябре. Серия 2
Маша – единственная дочь влиятельного чиновника Федора Михайловича Вишневского. Она живет в роскошной квартире вместе с отцом и тетей, которые в ней души не чают. Вся жизньдевушки расписана наперед: престижный университет, выгодное замужество. Уже и жених подходящий найден – молодой и амбициозный бизнесмен Сергей, сын покойного друга Федора Михайловича. Иван – обычный деревенский паренек. Держит небольшую автолавку, помогает родителям. Отец Ивана, ремонтируя крышу, упал и повредил позвоночник. Теперь Иван единственный кормилец в семье.

