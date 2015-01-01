Снег растает в сентябре (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92015, Снег растает в сентябре. Серия 1
Драма12+
Сезоны и серии
О сериале
Маша – единственная дочь влиятельного чиновника Федора Михайловича Вишневского. Она живет в роскошной квартире вместе с отцом и тетей, которые в ней души не чают. Вся жизньдевушки расписана наперед: престижный университет, выгодное замужество. Уже и жених подходящий найден – молодой и амбициозный бизнесмен Сергей, сын покойного друга Федора Михайловича. Иван – обычный деревенский паренек. Держит небольшую автолавку, помогает родителям. Отец Ивана, ремонтируя крышу, упал и повредил позвоночник. Теперь Иван единственный кормилец в семье.
Сериал Снег растает в сентябре 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
- РМРежиссёр
Роберт
Манукян
- АПАктриса
Анна
Проскурина
- АФАктёр
Артем
Федотов
- МРАктёр
Максим
Радугин
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- АГАктёр
Анатолий
Гурьев
- МГАктриса
Марта
Голубева
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ИКАктриса
Ирина
Кабанова
- АФАктёр
Александр
Финевич
- АГАктриса
Александра
Гайдук
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- АГСценарист
Алла
Гусева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин