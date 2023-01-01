Биография

Григорий Иванец — российский актер, режиссер и продюсер. Родился в Калуге 19 февраля 1984 года. Кинодеятель получил два высших образования: первое — на актерском факультете ВГИКа в 2005 году, а второе — в РАНХиГСе в сфере управления. Взяв знания из обеих специальностей, Григорий основал продакшн-компанию Titan Cinema Production, в которой сейчас занимает должность главного режиссера и продюсера. На экране Григорий Иванец дебютировал в 2006 году, снявшись в сериале «Кадетство» от СТС. Первую популярность обрел после съемок в детективной ленте «Метод Лавровой», где сыграл курсанта Шишкарева, а в 2013 году Григорий получил главную роль в фильме «Околофутбола». В его фильмографии также можно найти многосерийные картины «Инкассаторы», «Метод Фрейда» и «Карпов. Сезон третий».