Эдя
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Барто. 120 секунд детства
1-й сезон
Эдя

Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.62025, Эдя
Образовательные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Персонажи стихов Агнии Барто собираются на чай, чтобы рассказать несколько веселых историй.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Барто. 120 секунд детства»