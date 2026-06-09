WinkСериалыБарто. 120 секунд детства1-й сезонПервоклассники
Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.62025, Первоклассники
Образовательные18+
Сезоны и серии
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Для первоклассника Пети и его семьи 1 сентября становится настоящим испытанием, справиться с которым можно только вместе.
СтранаРоссия
ЖанрОбразовательные
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
- МЛРежиссёр
Мария
Лапшина
- Режиссёр
Анастасия
Куимова
- КАРежиссёр
Ксения
Андрианова
- Режиссёр
Григорий
Иванец
- ГТРежиссёр
Гаяния
Тугарина
- АПРежиссёр
Ариадна
Пинчук
- ВТРежиссёр
Валерия
Трунева
- ВНРежиссёр
Владимир
Назаренко
- Актёр
Сергей
Епишев
- ППАктриса
Полина
Повтарь
- ДГАктёр
Даниил
Газизуллин
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Юлия
Башорина
- МНАктриса
Мария
Николаева
- СШАктёр
Сергей
Шайдаков
- АГАктриса
Ася
Громова
- ДБАктриса
Дарья
Бранкевич
- ИФАктёр
Иван
Федотов
- ИААктёр
Илья
Алексеев
- АНАктриса
Алина
Насибуллина
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- СГАктёр
Сергей
Гинзбург
- ОВАктриса
Ольга
Вечерик
- Актриса
Мария
Смольникова
- ВФАктриса
Виктория
Фролова
- ММАктёр
Максим
Мишкевич
- Актёр
Алексей
Чернышев
- СКАктриса
София
Крюкова
- ДДАктриса
Дарья
Десницкая
- КААктриса
Ксения
Адамович
- АПАктёр
Андрей
Преображенский
- ИШАктёр
Илья
Штельма
- ЮИАктриса
Юлия
Иконописцева
- УЧАктриса
Ульяна
Чернетская
- МЧАктриса
Мария
Чернетская
- НСАктёр
Нил
Сипин
- ДААктриса
Данна
Афаунова
- ГААктёр
Герман
Андриевский
- ЛБАктёр
Леонид
Бороздкин
- ВДАктриса
Вера
Добронравова
- СГАктёр
Слава
Гераскин
- ЕПАктриса
Екатерина
Перепелкина
- ВКАктёр
Василий
Корсунов
- СФАктриса
Саша
Фурманова
- МКАктриса
Мария
Кочерыжникова
- ИААктриса
Ирина
Апыхина
- НСАктёр
Николай
Сонин
- СМАктёр
Соломон
Меланич
- АВАктёр
Александр
Варнаев
- ИЧАктёр
Илья
Чугунов
- Актёр
Алексей
Мельников