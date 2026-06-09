Планета забытых игрушек
Wink
Сериалы
Барто. 120 секунд детства
1-й сезон
Планета забытых игрушек

Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.62025, Планета забытых игрушек
Образовательные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Уставший от повседневной рутины отец приходит с дочерью на детский спектакль — и неожиданно сам становится частью представления. Он ещё не подозревает, насколько сильно этот случай изменит его жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Барто. 120 секунд детства»