Биография

Родился 18 января 2017 года в Санкт-Петербурге. В четыре года получил главную роль в сериале "Дети XX века", где сыграл Игоря Акинфеева в детстве. Он проявил себя как профессиональный актер, выдержал несколько сложных смен на 35-ти градусной жаре, после ночного перелета, чем доказал свою преданность киноискусству. Алексей продолжает трудиться по сей день, подтверждая, что если всей душой любишь свое дело, то будешь выкладываться по полной и получать от процесса огромное удовольствие! Сейчас на счету множество рекламных съёмок, и шесть главных ролей в коротком метре. Алексей учится в музыкальной школе в классе ударных, в киношколе Метр, рисует, лепит из глины, занимается русским народным танцем.