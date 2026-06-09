Понесемся над лесами
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Барто. 120 секунд детства
1-й сезон
Понесемся над лесами

Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.62025, Понесемся над лесами
Образовательные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самодельный самолет, который Сережа строил вместе с дедушкой, становится его единственной надеждой догнать того, кто «улетел далеко-далеко». Когда самолет не взлетает, мальчик вспоминает главное правило дедушки: все получается только у тех, кто по-настоящему верит.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Барто. 120 секунд детства»