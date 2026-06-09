Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Самодельный самолет, который Сережа строил вместе с дедушкой, становится его единственной надеждой догнать того, кто «улетел далеко-далеко». Когда самолет не взлетает, мальчик вспоминает главное правило дедушки: все получается только у тех, кто по-настоящему верит.

