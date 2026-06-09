В пустой квартире
Wink
Сериалы
Барто. 120 секунд детства
1-й сезон
В пустой квартире

Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.62025, В пустой квартире
Образовательные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сергей возвращается после смерти матери в квартиру родителей. Здесь все понятно и знакомо с детства. А некоторые вещи - знакомы до боли.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Барто. 120 секунд детства»