Помощница
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Барто. 120 секунд детства
1-й сезон
Помощница

Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.62025, Помощница
Образовательные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"Помощница" - это теплая и улыбчивая история о маленькой Тане, которая очень старается быть взрослой и нужной. Посвящается всем мамам и папам, чье терпение, любовь и нежность превращают детские шалости в самые дорогие воспоминания.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Барто. 120 секунд детства»