WinkСериалыБарто. 120 секунд детства1-й сезон
Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
8.62025, Барто. 120 секунд детства. Сезон 1 10 серий
Образовательные18+
Сезоны и серии
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+3 мин
Барто. 120 секунд детства
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
В этом году Конкурс короткометражного кино Художественного театра посвящен 120 летию со дня рождения Агнии Барто, тема звучала как «Барто. 120 секунд детства».
Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова, председатель оргкомитета Конкурса короткометражного кино: «В стихотворениях Барто — целая вселенная. Она говорила с детьми на равных, а со взрослыми — предельно точно. За кажущейся легкостью ее стихов скрываются юмор, наблюдательность и глубокое понимание человека. Мы предлагаем поразмышлять на тему семейного кино — того самого пространства, где формируется память, любовь и чувство дома. Где детство — не возраст, а состояние души».
СтранаРоссия
ЖанрОбразовательные
Рейтинг
- МЛРежиссёр
Мария
Лапшина
- Режиссёр
Анастасия
Куимова
- КАРежиссёр
Ксения
Андрианова
- Режиссёр
Григорий
Иванец
- ГТРежиссёр
Гаяния
Тугарина
- АПРежиссёр
Ариадна
Пинчук
- ВТРежиссёр
Валерия
Трунева
- ВНРежиссёр
Владимир
Назаренко
- Актёр
Сергей
Епишев
- ППАктриса
Полина
Повтарь
- ДГАктёр
Даниил
Газизуллин
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Юлия
Башорина
- МНАктриса
Мария
Николаева
- СШАктёр
Сергей
Шайдаков
- АГАктриса
Ася
Громова
- ДБАктриса
Дарья
Бранкевич
- ИФАктёр
Иван
Федотов
- ИААктёр
Илья
Алексеев
- АНАктриса
Алина
Насибуллина
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- СГАктёр
Сергей
Гинзбург
- АМАктёр
Алексей
Мельников
- ОВАктриса
Ольга
Вечерик
- Актриса
Мария
Смольникова
- ВФАктриса
Виктория
Фролова
- ММАктёр
Максим
Мишкевич
- Актёр
Алексей
Чернышев
- СКАктриса
София
Крюкова
- ДДАктриса
Дарья
Десницкая
- КААктриса
Ксения
Адамович
- АПАктёр
Андрей
Преображенский
- ИШАктёр
Илья
Штельма
- ЮИАктриса
Юлия
Иконописцева
- УЧАктриса
Ульяна
Чернетская
- МЧАктриса
Мария
Чернетская
- НСАктёр
Нил
Сипин
- ДААктриса
Данна
Афаунова
- ГААктёр
Герман
Андриевский
- ЛБАктёр
Леонид
Бороздкин
- ВДАктриса
Вера
Добронравова
- СГАктёр
Слава
Гераскин
- ЕПАктриса
Екатерина
Перепелкина
- ВКАктёр
Василий
Корсунов
- СФАктриса
Саша
Фурманова
- МКАктриса
Мария
Кочерыжникова
- ИААктриса
Ирина
Апыхина
- НСАктёр
Николай
Сонин
- СМАктёр
Соломон
Меланич
- АВАктёр
Александр
Варнаев
- ИЧАктёр
Илья
Чугунов