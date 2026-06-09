Носки летают
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Барто. 120 секунд детства
1-й сезон
Носки летают

Барто. 120 секунд детства (сериал, 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.62025, Носки летают
Образовательные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Умеют ли носки летать? Взрослые ответят: «нет», но одна шестилетняя девочка готова с ними поспорить.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Барто. 120 секунд детства»