Двое ушедших из дома подростков встречаются по дороге в Норвегию, куда они стремятся с разными целями. Молодежная драма «Навстречу мечте» — фильм 2020 года о стремлении к свободе и любви к жизни.



Пути девочки-подростка Кати и ее ровесника Олега пересекаются, когда оба они решают отправиться в Норвегию. Она — чтобы уехать как можно дальше от ненавистной матери начать жизнь с чистого листа. Он — чтобы своими глазами посмотреть на китов, о которых грезил с детства. У Кати почти нет денег и совсем мало еды, а Олега разрушает изнутри смертельная болезнь, из-за которой он и решился на отчаянный поступок. Катя напрашивается к новому знакомому в спутницы, и вместе они направляются в город Тромсё, пока Олег снимает их приключения на камеру.



Найдут ли они счастье вдали от дома, вы узнаете, если будете смотреть «Навстречу мечте» (2020) на Wink.

