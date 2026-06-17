Навстречу мечте
Wink
Фильмы
Навстречу мечте
2020, Following the dream
Драма69 мин12+

Контент станет доступным 20.07.2026

Навстречу мечте (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Двое ушедших из дома подростков встречаются по дороге в Норвегию, куда они стремятся с разными целями. Молодежная драма «Навстречу мечте» — фильм 2020 года о стремлении к свободе и любви к жизни.

Пути девочки-подростка Кати и ее ровесника Олега пересекаются, когда оба они решают отправиться в Норвегию. Она — чтобы уехать как можно дальше от ненавистной матери начать жизнь с чистого листа. Он — чтобы своими глазами посмотреть на китов, о которых грезил с детства. У Кати почти нет денег и совсем мало еды, а Олега разрушает изнутри смертельная болезнь, из-за которой он и решился на отчаянный поступок. Катя напрашивается к новому знакомому в спутницы, и вместе они направляются в город Тромсё, пока Олег снимает их приключения на камеру.

Найдут ли они счастье вдали от дома, вы узнаете, если будете смотреть «Навстречу мечте» (2020) на Wink.

Страна
Россия, Норвегия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

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