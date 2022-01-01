Темное прошлое. Серия 3
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Темное прошлое
1-й сезон
3-я серия
8.72022, Темное прошлое. Серия 3
Мелодрамы18+

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Темное прошлое (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Карьеристка сталкивается с предательством мужа и узнает страшную правду о собственном ребенке, которого считала погибшим. Уже несколько лет Татьяна пытается забеременеть от своего безработного мужа Кирилла. Пережив в юности потерю новорожденного сына,она сталкивается с очередным ударом — измена супруга и смерть бабушки. Таня уходит от Кирилла и едет в родной город на похороны Надежды Матвеевны, где узнает невероятную тайну — ее ребенок на самом деле жив. Сможет ли Таня найти своего сына? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Темное прошлое», — все серии подряд уже доступны онлайн на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Темное прошлое»