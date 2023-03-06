Карьеристка сталкивается с предательством мужа и узнает страшную правду о собственном ребенке, которого считала погибшим. Уже несколько лет Татьяна пытается забеременеть от своего безработного мужа Кирилла. Пережив в юности потерю новорожденного сына, она сталкивается с очередным ударом — измена супруга и смерть бабушки. Таня уходит от Кирилла и едет в родной город на похороны Надежды Матвеевны, где узнает невероятную тайну — ее ребенок на самом деле жив. Сможет ли Таня найти своего сына? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Темное прошлое», — все серии подряд уже доступны онлайн на видеосервисе Wink!

