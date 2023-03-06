WinkСериалыТемное прошлое1-й сезон
Темное прошлое (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
9.12022, Темное прошлое. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Карьеристка сталкивается с предательством мужа и узнает страшную правду о собственном ребенке, которого считала погибшим. Уже несколько лет Татьяна пытается забеременеть от своего безработного мужа Кирилла. Пережив в юности потерю новорожденного сына, она сталкивается с очередным ударом — измена супруга и смерть бабушки. Таня уходит от Кирилла и едет в родной город на похороны Надежды Матвеевны, где узнает невероятную тайну — ее ребенок на самом деле жив. Сможет ли Таня найти своего сына? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Темное прошлое», — все серии подряд уже доступны онлайн на видеосервисе Wink!
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- Актриса
Анна
Здор
- Актёр
Сергей
Губанов
- ЯЧАктриса
Яна
Чигир
- АСАктёр
Александр
Суворов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- СЧАктриса
Светлана
Чернова
- ТСАктриса
Таня
Сабинова
- МЕАктёр
Матвей
Еремин
- АФАктриса
Алена
Фалалеева
- КДАктриса
Кристина
Дашкевич
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- АМОператор
Алексей
Макеев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков