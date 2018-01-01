Wink
Сериалы
Прости меня, моя любовь
Актёры и съёмочная группа сериала «Прости меня, моя любовь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Прости меня, моя любовь»

Режиссёры

Денис Елеонский

Денис Елеонский

Режиссёр

Актёры

Яна Чигир

Яна Чигир

АктрисаЛюба
Александр Гундарев

Александр Гундарев

АктёрКостя
Ирина Нечаева

Ирина Нечаева

Актрисамедсестра
Вадим Пироженко

Вадим Пироженко

Актёркардиохирург
Михаил Коновалов

Михаил Коновалов

Актёрврач скорой
Дарья Фисун

Дарья Фисун

АктёрАля

Сценаристы

Валерия Костина

Валерия Костина

Сценарист
Анна Суворова

Анна Суворова

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Ирина Путятина

Ирина Путятина

Продюсер
Екатерина Швейко

Екатерина Швейко

Продюсер
Эрнест Аминов

Эрнест Аминов

Продюсер
Георгий Клюев

Георгий Клюев

Продюсер
Дмитрий Октуш

Дмитрий Октуш

Продюсер