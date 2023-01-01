Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Смешарики: Пин-код» новые серии и не только — это захватывающий спин-офф проект, который увлекательно расскажет детям о науке и поможет развитию юного исследователя!



Лосяш и Пин готовы знакомить своих друзей с последними достижениями науки! Что на этот раз придумают смешарики? Пин-коды Пина помогут им разобраться в том, как устроен окружающий мир, вместе они полетают на «Шаролете», разберутся в устройстве сложного вируса, победят гусениц, нападающих на тыквы Копатыча и даже научатся заботиться об экологии.



«Смешарики: Пин-код» 1 сезон доступен для пр�осмотра на Wink в любое время!



Сериал Смешарики: Пин-код 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.