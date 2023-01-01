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Смешарики: Пин-код
1-й сезон

Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

9.22012, Смешарики: Пин-код. Сезон 1 52 серии
Мультсериалы6+
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Сезоны и серии

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Сюжет

«Смешарики: Пин-код» новые серии и не только — это захватывающий спин-офф проект, который увлекательно расскажет детям о науке и поможет развитию юного исследователя!

Лосяш и Пин готовы знакомить своих друзей с последними достижениями науки! Что на этот раз придумают смешарики? Пин-коды Пина помогут им разобраться в том, как устроен окружающий мир, вместе они полетают на «Шаролете», разберутся в устройстве сложного вируса, победят гусениц, нападающих на тыквы Копатыча и даже научатся заботиться об экологии.

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Информация

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Пин-код»

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