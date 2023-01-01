Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Кто не знает мультик «Смешарики»? А ведь у него есть продолжение — увлекательный спин-офф «Смешарики: Пин-код», где юным зрителям раскроют секреты науки!



«Смешарики: Пин-код» 3 сезон расскажет, как смешарики исследуют открытый космос на своем «Шаролете»: их ждут новые планеты и метеоритные дожди, черные дыры и приключения на астероидах. Вместе с изобретательным Пином и невероятным Лосяшем мы совершим самый настоящий прыжок в б�удущее! Что-то новое узнают не только дети, но и их родители.



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