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Смешарики: Пин-код
2-й сезон

Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

9.22013, Смешарики: Пин-код. Сезон 2 32 серии
Мультсериалы6+
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Сезоны и серии

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Сюжет

«Смешарики: Пин-код» (2012) — мультсериал, который поможет юным зрителям влюбиться в науку и раскроет для них много нового!

Неугомонные Пин и Лосяш продолжают ставить самые смелые научные эксперименты: они отправятся на остров с ботанической экспедицией, найдут сокровища, попадут под метеоритный дождь, отгадают загадки вселенной. Им помогают их друзья-смешарики. Код Пина раскроет все тайны науки!

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Информация

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Пин-код»

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