Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

«Смешарики: Пин-код» (2012) — мультсериал, который поможет юным зрителям влюбиться в науку и раскроет для них много нового!



Неугомонные Пин и Лосяш продолжают ставить самые смелые научные эксперименты: они отправятся на остров с ботанической экспедицией, найдут сокровища, попадут под метеоритный дождь, отгадают загадки вселенной. Им помогают их друзья-смешарики. Код Пина раскроет все тайны науки!



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