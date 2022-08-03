Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

WinkДетямСмешарики: Пин-код2-й сезонТанец дружбы
Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 15
2013, Танец дружбы
Мультсериалы
6+
Серия в подписке «Wink Дети»
Захватывающий спин-офф «Смешариков», призванный заинтересовать юных зрителей в науке и познакомить их с необычными фактами об окружающем мире. В центре сюжета мультсериала – Лосяш и Пин, которые помогают своим товарищам понять, как устроены научные изобретения, а также объясняют законы физики, биологические процессы и многое другое. Помогает им в этом верный летающий корабль «Шаролет», ставший базой для исследований и научных экспериментов. Героев ждут приключения, новые открытия и знания. Присоединяйтесь к ним и смотрите все серии «Смешарики. Пин-код» онлайн и в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
